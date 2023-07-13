رئيس جنوب السودان: أطالب بوقف إطلاق نار مستدام في السودان

وجه رئيس جنوب السودان سلفاكير، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، على تنظيم قمة دول جوار السودان، قائلا نحن نجتمع هنا اليوم من أجل هدف مناقشة سبل إنهاء الأزمة في السودان، مؤكدا على أن هذه القمة تأتي في وقت حساس وحرج بالنسبة لنا جميعا، فالدول الجوار للسودان أمامها فرصة لتباحث الوضع في السودان».

وأضاف «سلفاكير»، خلال قمة دول جوار السودان، أن انهاء الوضع والأزمة السودانية تعمل عليها منظمة الايجا وكذلك الاتحاد الإفريقي، هذه القمة ليس بشيء جديد لدول الجوار السوداني، لإنهاء الصراع داخل السودان وتأثراته التي تؤثر على دول الجوار».

وأضاف: يجب الوصول إلى وقف إطلاق نار مستدام في السودان، مشيرا إلى أن الأولوية بالنسبة للجميع هي إيجاد حلول أفريقية لمشاكل القارة.

وأوضح رئيس دولة جنوب السودان، أن هذا الصراع اندلع في 15 إبريل 2023 بين العديد من الأطراف وانا شخصيا اطلب منهم وقف اطلاق النار الفوري، اطالب بذلك لأنني أعرف بأن حال الحرب سيكون له تداعياته على الوضع الامني في السودان، وكذلك الوضع الاجتماعي والاقتصادي على دول الجوار ايضا»