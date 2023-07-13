جوتيريش يدين بشدة إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ جديد بعيد المدى

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بشدة إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ آخر بعيد المدى باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.

جاء ذلك في بيان أصدره ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ونشره الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة.

وبحسب البيان، يجدد الأمين العام دعواته إلى كوريا الشمالية للامتثال التام لالتزاماتها الدولية بموجب جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واستئناف الحوار دون شروط مسبقة مما يؤدي إلى سلام دائم وإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل ويمكن التحقق منه.