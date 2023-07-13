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الخميس 13 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

السيسي: مصر ستبذل كل ما في وسعها لوقف نزيف الدم السوداني

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، المجتمع الدولي بالوفاء بتعهدات دعم دول جوار السودان، مضيفا: أننا نشيد بمواقف دول جوار السودان التي استقبلت مئات الآلاف من النازحين.

وأكد الرئيس السيسي، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لقمة دول جوار السودان بقصر الاتحادية، اليوم الخميس، أنه يجب الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية حتى التوصل لحل سياسي شامل، لافتا إلى أن تدهور المؤسسات الصحية في السودان أسفر عن تداعيات إنسانية كارثية.

وأوضح أن الاقتتال الدائر في السودان دمَّر البنية التحتية والمرافق الحيوية بالبلاد، مشيرا إلى أن مصر ستبذل كل ما في وسعها لوقف نزيف الدم السوداني.

وتستضيف مصر اليوم الخميس مؤتمر قمة دول جوار السودان، لبحث سُبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار.

وانطلقت مساء أمس الأربعاء الجلسة التحضيرية لقمة دول جوار السودان على مستوى كبار المسئولين بالقاهرة.

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