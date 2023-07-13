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الخميس 13 يوليو 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الرئيس السيسي: قمة دول جوار السودان تنعقد في لحظة فارقة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: إن قمة دول جوار السودان تنعقد في لحظة فارقة، داعيًا إلى توحيد رؤى دول جوار السودان بشأن الأزمة التي تشهدها البلاد.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية في قمة دول جوار السودان بقصر الاتحادية، اليوم الخميس، أن الأزمة السودانية تركت "تداعيات كارثية" في ما يتعلق بالوضع الإنساني.

وأشار إلى أنه يجب الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية حتى التوصل لحل سياسي شامل.

وتستضيف مصر اليوم الخميس مؤتمر قمة دول جوار السودان، لبحث سُبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار.

وانطلقت مساء أمس الأربعاء الجلسة التحضيرية لقمة دول جوار السودان على مستوى كبار المسئولين بالقاهرة.

- الرئيس عبدالفتاح السيسي قمة دول جوار السودان