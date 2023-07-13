100 يوم صحة.. تقدم الخدمة الطبية المجانية لـ329 ألف حالة بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن إجمالي المنتفعين بالخدمات الطبية المجانية لحملة «100 يوم صحة» بالمحافظة تحت شعار “معاك من أول يوم” بلغ 328 ألف و862 حالة بكافة مراكز الرعاية الأساسية ومستشفيات وزارة الصحة، فضلاً عن وجود فرق متنقلة تجوب المراكز والقرى والنجوع وتستهدف جميع فئات المجتمع وكافة الأعمار، مناشداً المواطنين الاستفادة من الخدمات المجانية التي تقدمها الحملة بكافة مواقعها الثابتة والمتنقلة للتيسير على المواطنين والوصول إلى أكبر عدد ممكن لتحقيق أهداف الحملة.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة، أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدماتها في الصحة العامة لـ22 ألف و202 حالة، بالإضافة إلى تطعيم 180 ألف و103 أطفال وفحص 445 طفلاً ضمن الكشف المبكر وعلاج الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة ، مشيرا إلى تقديم الخدمة في مجال تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لحوالى 116 ألف و823 سيدة، بالإضافة إلى تقديم 6283 خدمة طبية وعلاجية بالعيادات المتنقلة التابعة للقوافل الطبية ، فضلاً عن تقديم الخدمات الأخرى في مجال الخدمات الوقائية والعلاجية، وتقديم الخدمات التوعوية والتثقيف الصحي ضمن فعاليات الحملة.