محو الأمية بسوهاج تفوز بالمركز الرابع جمهوريًا بنسبة وأعداد الانجاز

أعلن فرع هيئة محو الأمية في محافظة سوهاج فوزه بالمركز الرابع على مستوى الجمهورية حيث اعداد من تم محو اميتهم على مستوى الجمهوريه وحصول الفرع على المركز الثاني في نسبة الانجاز في المستهدف خلال العام 2022/2023 ، وفي إطار احتفال هيئة محو الأمية بإنجازها لعام 2022/2023 قام الدكتور محمد يحيي ناصف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة بتكريم الدكتور محمد الدالي مدير عام فرع الهيئة بسوهاج لحصول فرع سوهاج على المركز الرابع كما كرم السيد عمرو ابو سديره مدير إدارة تعليم الكبار بمدينة سوهاج لحصول الادارة على المركز الاول على مستوى الجمهورية في نسبة ما تم محو أميته من مستهدف على مستوى إدارات تعليم الكبار.

ويذكر ان فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بسوهاج أنه قد نجح بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والحكومي فى محو أمية 92498 مواطن ومواطنة بمحافظة سوهاج خلال العام الدراسى 22/23 بنسبة انجاز بلغت 216 % من مستهدف الخطة للعام خلال العام المالي 2022 – 2023 وذلك بزيادة قدرها 18295 عن العام المالي الدراسى 2021- 2022 .

وفى اطار التكامل بين مؤسسات الدولة فى تحقيق أهداف خطة التنمية المتكاملة بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة تم محو أمية 6102 مواطن ومواطنة بمحافظة سوهاج بنسبة 203.4 % .

وقد حصل فرع الهيئة بسوهاج بهذا الانجاز على المركز الرابع على مستوى الجمهورية من حيث أعداد من تمت محو أميتهم كما حصل على المركز الثاني على مستوى الفروع من حيث نسبة الانجاز للمستهدف .

كما حصلت إدارة تعليم الكبار بمدينة سوهاج على المستوى الأول على مستوى الجمهورية من حيث نسبة الانجاز حيث قامت الإلإدارة بمحو أمية عدد (5597 ) مواطن ومواطنة من أبناء محافظة سوهاج بنسبة إنجاز بلغت 800% .من مستهدف الادارة للعام الدراسى 22/23.