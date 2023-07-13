ads
الخميس 13 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الحبس والغرامة لمتهم أحرز الترامادول في التجمع الخامس

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بمعاقبة متهم بالحبس سنتين مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه، بتهمة إحراز الترامادول بقصد الاتجار. 

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن  فريد، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق وأمانة سر محمد طه.
كشف أمر الإحالة قيام المتهم "ع .ع" بإحراز جوهر الترامادول بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وكشفت شهادة معاون مباحث قسم ثالث مدينة نصر أنه وحال مروره بدائرة القسم لتفقده الحالة الأمنية أبصر المتهم واقفا بالطريق العام محرزا سلاح أبيض "كتر" وبضبطه قدم له المتهم علبة سجائر تحوي على عدد 19 قرصا يشبه كلا منهم جوهر الترامادول المخدر، وبمواجهته بهم أقر بإحرازهم في غير الأحوال المصرح بها قانونا والسلاح الأبيض بدون مسوغ قانوني.

محكمة الجناالحبس والغرامة لمتهم أحرز الترامادول في التجمع الخامس الغرامة ترمادول