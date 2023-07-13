إحالة سائق للمحاكمة الجنح بتهمة دهس سيدة في المرج

أمرت نيابة المرج بإحالة سائق بتهمة دهس سيدة بعد أن صدمها بسيارة يقودها أعلى الطريق الدائرى بمنطقة المرج إلى محكمة الجنح.

وكشفت التحقيقات أنها أثناء عبور السيارة من الطريق الدائرى صدمتها السيارة وطارت فى الهواء نتيجة قوة الاندفاع وهرب قائد السيارة من موقع الحادث.

وكان قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا بحادث تصادم ومتوفى أعلى الطريق الدائرى بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين أنه حال قيام إحدى السيدات- مقيمة بمحافظة القليوبية بعبور الطريق محل البلاغ اصطدمت بها "سيارة مجهولة" ولاذت بالفرار، نتج عن ذلك إصابتها بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ونزيف مما أدى إلى وفاتها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وتحديد مرتكب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مرتكب الواقعة وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة السلام ثان مستقلًا السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.