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الخميس 13 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

السجن 5 سنوات والغرامة لمتهمين لحيازتهم سلاح ناري وسرقة مواطن بالتجمع

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بمعاقبة "م . ع" ،"ا . ج" ،"أ . م" بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة ألف جنيه بتهمة حيازة سلاح ناري وسرقة مواطن بالتجمع الخامس.

 كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهم "ح .ع" لوفاته صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة قنديل، وعضوية المستشارين محمود مصطفى كمال ومحمد أحمد عبد المالك وأمانة سر محمد طه كشف أمر الإحالة أنه أحرز المتهم الأول وحاز المتهمون من الثاني حتى الرابع بواسطته سلاحا ناريا فرد خرطوش وذخائر بدون ترخيص.

 وأضاف أمر الإحالة قيام المتهمين بسرقة المبالغ المالية المبينة وصفا وقيمة بالأوراق "مائتي ألف جنيه" والمملوكة للمجني عليه "أ . م" من مكان مسور بحائط "منشآته التجارية، وذلك بطريق الكسر من الخارج حال حملهم سلاح ناري وذخائر وكون المتهم الأول سائق لدى المجني عليه. 

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