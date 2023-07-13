المهرجان القومي للمسرح يكشف عن لجنة المشاهدة واختيار العروض بالدورة الـ 16

انتهت لجنة المشاهدة واختيار العروض بالمهرجان القومي للمسرح المصرى، في دورته السادسة عشرة، برئاسة الفنان محمد رياض، والتي ستنطلق يوم 29 يوليو، وتستمر حتى 14 أغسطس، واختارت تلك اللجنة 12 عرضا من أصل 150 عرضا تقدموا للمهرجان من الجهات الإنتاجية الآتية : الفرق المستقلة والحرة وفرق الهواة والنقابات الفنية ومنظمات المجتمع المدني، والشركات، ومسرح القطاع الخاص والمسرح الجامعي، والبنوك والشركات، والمسرح العمالي .

وتكونت لجنة مشاهدة واختيار العروض بالمهرجان القومي للمسرح المصري في الدورة الـ 16 من الناقد والشاعر محمد بهجت رئيسا، وعضوية كل من: الفنانة عزة لبيب، والمخرج إميل شوقي، والمخرجة عبير علي، والفنان إيمان الصيرفي، ومقرر اللجنة أُمي علي ماهر .

ينطلق المهرجان القومي للمسرح المصري، في الفترة من 29 يوليو الجاري ويستمر حتى 14 أغسطس، ويعد المهرجان حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل، إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواه والمسرح الجامعي والنقابات الفنية، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان، ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس، وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال تليق بعراقة المسرح المصري.