بسام راضي بـ"الشيوخ" الإيطالي: مصر تستضيف 9 ملايين نسمة من جنسيات مختلفة نعتبرهم ضيوف

استضاف مجلس الشيوخ الإيطالي خلال الساعات الماضية بسام راضي سفير مصر لدى إيطاليا، لاستعراض وجهة النظر المصرية تجاه قضية الهجرة، وذلك بحضور وزير الصناعة الإيطالى وعدد من كبار من المسؤولين الإيطاليين وأعضاء المجلس، وأساتذة من جامعتى لاسابينسا وبيرودجا وخبراء إعلام من التليفزيون الإيطالي الرسمي RAI والصحف الإيطالية واسعة الانتشار وفى مقدمتهم جريدة لافورميكا التابعة لمجلس الأمن القومى الإيطالي، وذلك لمناقشة موضوع الهجرة وطرق التحكم فيها بما يتلائم مع احتياجات أوروبا.

والسفير بسام راضي الذى كان ضيف شرف الندوة ألقى كلمة تحت عنوان الهجرة وطرق العلاج، مؤكداً أن مصر نجحت منذ عام ٢٠١٦ في منع أى حالة للهجرة غير الشرعية عبر سواحلها وأن من يتسلل إلى إيطاليا لا ينطلق من السواحل المصرية بل يخرج من دول أخرى بشكل غير شرعى، بسام راضي أشار إلى أن حل مشكلة الهجرة غير منتظمة إلى أوروبا لن يكون فقط بإغلاق الحدود أو من خلال التعامل الأمنى، بل علاج أساس المشكلة، وأنه يتوجب على أوروبا أن تقوم بدراسة جادة لإقامة مشروعات بنية تحتية ضخمة فى إفريقيا خاصة ما يتعلق بالربط ما بين الدول الإفريقية كالطرق الدولية وخطوط السكك الحديدية والخطوط الملاحية، والتى ستدعم تنشيط التجارة البينية بين دول قارة إفريقيا، وذلك لتوفير فرص عمل وتقليل ضغط موجات الهجرة غير الشرعية.

وأضاف بسام راضي أن أوروبا لديها فرص استثمار كبرى فى مصر وإفريقيا عن طريق تشغيل كبرى شركاتها فى مشروعات بنية تحتية تؤسس لتنمية واعدة وتضمن زيادة فرص العمالة وتتيح للمؤسسات الأوروبية الصناعية الحصول على عوائد كبيرة جدا من تنفيذ هذه المشروعات.

وأكد بسام راضي أن مصر تستضيف نحو ٩ ملايين نسمة من جنسيات مختلفة نسميهم في مصر بالضيوف ولا يعيشون في معسكرات لاجئين ولكن يتمتعون بكافة الحقوق الأساسية من عمل وتجارة وتنقل وتملك بجانب إخوانهم المصريين، وتلك هى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي من منطلق إنسانى وأخلاقي بالمقام الأول.

شدد بسام راضي أن إيطاليا دولة ذات تاريخ عريق ومؤسسة للاتحاد الأوروبى وعظيمة بإسهاماتها الحضارية للعالم والإنسانية جمعاء في جميع المجالات، وهى قادرة تماما على قيادة عملية تنموية شاملة في إفريقيا.

وما أن انتهى راضي من إلقاء كلمته حتى ضجت أجواء القاعة بتصفيق حاد؛ حيث أثنى رئيس الجلسة على كلمة السفير المصرى بسام راضي التى وصفها بأنها علاج سريع ومركز وشافي لهذه المشكلات، والتفت إلى الضيوف على المنصة ووجه سؤالا لهم قائلا: مصر قامت بواجبها، ماذا يمنع أوروبا من القيام بما أشار إليه السفير بسام راضي؟

وقال مسؤولة الهجرة بنقابة العمال الإيطالية الدكتورة فرانشيسكا كانتيني: “إن هناك مستقبلا كبيرا لمثل هذه المشروعات فى مصر وأن ما ذكره السفير المصري بسام راضي هو علاج فعال وسريع لحل مشكلة الهجرة غير شرعية، وأن على صناع القرار فى إيطاليا وأوروبا التنسيق مع المسؤولين المصريين للبدء فى أسرع وقت للقيام بتنفيذها على النحو الذي ذكره بدقة بسام راضى”.