الأهلي يحصل على 420 ألف دولار بسبب بدر بانون وعلي معلول

انتعشت خزينة النادي الأهلي بمبلغ 420 ألف دولار، تلقاها النادي خلال الساعات القليلة الماضية، نظير مشاركة التونسي علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مع منتخب بلاده في كأس العالم فيفا قطر 2022، وكذلك لاعب الفريق السابق بدر بانون مع منتخب المغرب في نفس البطولة.

وتنص لوائح توزيع أرباح بطولة كأس العالم أنه يتم تقسيمها على آخر ناديين لعب لهما أي لاعب شارك في كأس العالم بقطر.

ويلتقي الأهلي في الثامنة والنصف مساء اليوم على ملعب استاد القاهرة امام نظيره الزمالك في مباراة القمة المؤجلة منالجولة الحادية والثلاثين وتحمل رقم 126.

وتوج الأهلي ببطولة الدوري رسميًا، بعد هزيمة بيراميدز من سيراميكا وقبل خمس جولات من نهاية مبارياته بالدوري.