حبس 6 سائقين تسببوا في وفاة شخص وإصابة 8 آخرين خلال مشاجرة بشبرا الخيمة

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار خالد الشباسي وعضوية المستشارين شريف السباعى وشريف رشدي، استمرار حبس 6 سائقين في شبرا الخيمة 45 يوما حبسا مطلقا لقيامهم بالتشاجر فى أحد مواقف السيارات العامة في مدينة شبرا الخيمة دائرة قسم أول في محافظة القليوبية بسبب الخلاف على أولوية تحميل الركاب وتسببهم في وفاة شخص وإصابة 8 آخرين.

ووجهت المحكمة للمتهمين تهم القتل والشروع في القتل والبلطجة وترويع المواطنين.

وكانت مديرية أمن القليوبية تلقت إخطارا من مباحث قسم أول شبرا الخيمة تفيد وقوع مشاجرة بين مجموعة من السائقين فى موقف سيارات الميكروباص بدائرة القسم ووفاة أحد الركاب وإصابة 8 آخرين تواجدوا عرضا في مكان المشاجرة.

وانتقلت قوة أمنية من مباحث القسم الى مكان الواقعة وتبين قيام 6 سائقين بالموقف بالتشاجر بسبب أولوية تحميل الركاب وقيام كل طرف بالاستعانة بذويه وأنصاره واستخدمت فى المشاجرة الأسلحة النارية والشوم والعصى والزجاجات الفارغة، وأسفرت المشاجرة عن مصرع شخص يدعى "ه ز ه" 63 سنة وأصيب 8 آخرون بينهم ربة منزل ونجليها.

وتم نقل جميع المصابين والجثة للمستشفى وألقى القبض على المتهمين الستة وضبط الأسلحة النارية والبيضاء، وتحرر محضر بالواقعة وأحيلوا للنيابة فأمرت بحبسهم وعرضهم على غرفة المشورة بمحكمة جنايات شبرا التى مرت باستمرار حبسهم حبسا مطلقا لمدة 45 يوما بتهمة القتل والشروع فى القتل وترويع المواطنين والبلطجة وحيازة أسلحة نارية وبيضاء.