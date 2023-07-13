بكين: التعاون بين الصين وروسيا وإندونيسيا سيسهم في تعزيز السلام والاستقرار

قال مدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وانغ يي، إن التعاون بين الصين وروسيا وإندونيسيا سيسهم في تعزيز عملية التعددية والسلام والاستقرار الإقليميين.

وأوضح "وانغ يي" خلال اجتماع ثلاثي مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ووزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي، على هامش اجتماعات وزراء خارجية الآسيان بالعاصمة الأندونسية جاكرتا اليوم الخميس، أن التعاون بين الصين وروسيا وإندونيسيا يخدم المصالح المشتركة للدول الثلاث بصفتها ممثلة للأسواق الناشئة وأعضاء رئيسيين في مجموعة العشرين، مشيرًا إلى أن العالم يمر بتغيرات متسارعة غير مسبوقة منذ قرن، تتمثل في اقتصاد عالمي بطيء وتزايد في التوترات الجيوسياسية، لكن السعي إلى تحقيق السلام والتنمية والتعاون يظل اتجاهًا لا يمكن إيقافه، مؤكدًا أن الدول بحاجة إلى تعزيز التضامن والتنسيق، وممارسة التعددية الحقيقية، والتصدي المشترك للمخاطر والتحديات، في محاولة لبناء مجتمع مصير مشترك للبشرية.

وأضاف "وانغ" أن الصين بصفتها شريكة في الحوار لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، تدعم هيكل التعاون الإقليمي المتمركز حول الآسيان، وتدعم دول الآسيان في الحفاظ على الاتجاه الصحيح لتعاون شرق آسيا، كما تدعم جهودها لتسريع بناء مجتمع الآسيان.

ومن جهتهما أعرب وزير الخارجية الروسي ونظيرته الأندونسية، عن اعتقادهما بأن الاجتماع هو محاولة مفيدة لإجراء حوارات وتبادلات ثلاثية، موضحين اتفاقهما فيما يتعلق بالحفاظ على مركزية الآسيان وطريقة الآسيان، وتبادل الأطراف الثلاثة وجهات النظر حول أمن الغذاء والطاقة، مشيرين إلى ضرورة تحسين الحوكمة العالمية لضمان سلاسة سلاسل الإمداد وكذلك أمن الغذاء والطاقة للدول النامية.