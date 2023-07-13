طولها 8 أمتار.. والدة طالب ثانوية عامة تمسك "سبحة" 1000 خرزة ببورسعيد

تشهد لجان امتحانات الثانوية العامة في محافظة بورسعيد، اليوم الخميس، تجمع أولياء أمور الطلاب أثناء أداء أبنائهم امتحان مادة الأحياء لشعبة العلوم، ومادة الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) لشعبة الرياضيات، والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، وذلك بأخر أيام الامتحانات من خلال 16 لجنة أساسية.

ويقضي أولياء أمور طلاب الثانوية العامة أوقاتهم ما بين الدعاء والتسبيح وقراءة القرآن الكريم، في ظل حالة من القلق والترقب بينهم في انتظار ابنائهم للاطمئنان عليهم، في الوقت الذي يتابع آخرون مستوى الامتحان على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأقدمت ولية أمر طالب ثانوية عامة على الإمساك بـ "سبحة" زرقاء كبيرة أمام لجنة الامتحانات، قائلة:"السبحة بها 1000 خرزة وطولها 8 أمتار وأحضرتها لكي أسبح لابني أثناء أداء الامتحان وأدعوا له، وجاءت لي فكرة استخدامها لأنها أطول من السبحة العادية.

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