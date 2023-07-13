حزب المؤتمر السوداني يصف قمة دول الجوار بمصر بـ"فرصة مهمة" لوقف القتال

قال عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني، اليوم الخميس، إن مؤتمر دول الجوار للسودان في مصر ينبغي أن يعمل على توحيد مبادرات وقف القتال.

ووصف الدقير، عبر حسابه على "تويتر"، القمة بـ"فرصة مهمة" للوصول إلى وقف كامل للقتال.

وتابع إن اجتماع رؤساء الدول المجاورة للسودان الذي ينعقد، اليوم الخميس، في القاهرة دعوة من مصر لمناقشة الوضع في السودان، وهو اجتماع مهم كونه يجمع الدول الأكثر تأثرا بالقتال الذي يدور في السودان.

وأعرب عن أمله أن يمضي الاجتماع في اتجاه تكامل جهود دول الجوار مع الجهود المبذولة من أطراف المجتمع الدولي والإقليمي الأخرى لإنهاء القتال في السودان، وذلك بالتأكيد على رفض التدخلات الخارجية بأي أقوال أو أفعال تساهم في زيادة اشتعالها أو توسيع رقعتها، والعمل على توحيد المبادرات الحميدة الساعية لتحقيق وقف كامل للقتال ومعالجة الكارثة الإنسانية، والمساهمة في تيسير انطلاق عملية سياسية شاملة- يمتلكها ويقودها الشعب السوداني - تخاطب كل قضايا الأزمة الوطنية بما يفضي للوقف النهائي للقتال، بلا رجعة، ووضع السودان على سكة التحول المدني الديمقراطي لبناء السودان الذي يسع كل أهله ويسود فيه الاستقرار والحرية والسلام والعدالة والتنمية، ويحميه جيش وطني مهني واحد.

وقام بشكر مصر على تنظيم الاجتماع، كما أعرب عن تمنياته أن يخرج الاجتماع بنتائج تسهم إيجابا في وقف القتال في السودان وتجاوز تداعياتها، كما شكر كل دول الجوار التي استقبلت السودانيين الذين نزحوا إليها بعد بدء القتال، ودعا القادة المجتمعين، اليوم، إلي التوصل لاتفاق جماعي حول تبسيط وتسهيل إجراءات دخول من يجبرهم واقع القتال على النزوح.

وتستضيف مصر، اليوم الخميس، مؤتمر قمة دول جوار السودان، وهذا من أجل بحث كيفية وقف القتال الدائر في السودان ومحاولة لإنهاء الصراع الحالي، لاسيما مع تداعياته السلبية على دول الجوار.