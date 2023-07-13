"صحة دمياط": تنفيذ ٣٧ قافلة طبية مجانية بنطاق المحافظة

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة دمياط عن نتائج خطتها للنصف الأول من العام الجاري ٢٠٢٣ بتنفيذ ٣٧ قافلة طبية مجانية بنطاق المحافظة ،حيث تقام تلك القوافل تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط و الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وتتضمن عدة خدمات علاجية مجانية للمواطنين في جميع التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية ، وذلك كله في ظل تطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية .

وفيما يلي بيان بما تم إنجازه خلال النصف الأول من العام الجاري .

كما عقد ، الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط اجتماعاً مع مديرى الإدارات الفنيه بمديرية الصحة ومشرفي المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة.

ناقش وكيل الوزارة خلال لقائه مؤشرات الأداء للإدارات الفنية بناءا علي التقارير الدورية وذلك لتقييم الأداء و العمل على الخطط الخاصة بتطويرها وتم مناقشة خطة العمل بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ١٠٠ يوم صحة والتي تم إنطلاقها يوم ٢٥ يونيو على مستوى الجمهورية، وتستمر لمدة ١٠٠ يوم وحتي الاول من أكتوبر المقبل .

وتم مناقشة خطة عمل الفرق الطبية المشاركة في المبادرة، والتأكيد على التدريب المستمر لجميع الفرق المشاركة والتأكيد على متابعة توافر المخزون من كافة المستلزمات اللازمة لاستكمال عمل المبادرة مع إستمرار تكثيف انتشار فرق المبادرات الرئاسية، والتوعية والتثقيف الصحي، وتقديم كافة الخدمات الصحية من خلال الفرق الثابتة والمتنقلة، مع تكثيف عمل القوافل الطبية، وأعمال مراقبة الأغذية، وصحة البيئة، وتنظيم الأسرة، والمسح الميداني لرفع نسب التغطية للتطعيمات الروتينية بالمنازل من عمر يوم وحتي ٥ سنوات .

و أكد وكيل وزارة الصحة على مشرفي المبادرة و فرق الرقابة الداخليه بمديرية الصحة بالمتابعة المستمرة لكافة الفرق الطبية المشاركة بالمبادرة والتأكد من التسجيل الالكتروني لجميع المواطنين المترددين واستمرار عمل الدعاية اللازمة لها، والتأكيد على دور فرق التواصل المجتمعى ودور الرائدات الريفيات، لتوعية المواطنين بالمنازل، لوصول الخدمة لجميع المواطنين المستهدفين بمبادرة 100 يوم صحة ولضمان توفير الأمن الصحي للمواطنين وحمايتهم من الإصابة بالأمراض.