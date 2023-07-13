القمة 126.. حكاية 14 ديربي بعد حسم الدوري

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس، مباراة قوية أمام الزمالك، والتي تحمل رقم 126 في تاريخ مواجهات الفريقين.

قمة اليوم تقام بعد أن حسم النادي الأهلي الدوري بشكل رسمي، وبالتالي لن تؤثر على تحديد البطل ولكن سوف تؤثر على قوة كل فريق بالديربي بطولة خاصة ومستقلة.

ونستعرض في هذا التقرير حكاية 14 ديربي بين الاهلي والزمالك لُعب بعد حسم الدوري رسميا.

موسم 1964/1965:

حمل هذا اللقاء الرقم 29 في تاريخ لقاءات القمة، حيث كان الزمالك قد حسم اللقب قبل موعد اللقاء بأسبوعين، بعد أن جمع33 نقطة في ذلك الوقت وبفارق 6 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الرابع حينئذ برصيد 25 نقطة، وانتهى اللقاء بفوز الزمالك 2-1.

موسم 1978/1979:

لقاء القمة رقم 44 والذي انتهى بالتعادل الإيجابي 1/1، بعد أن كان النادي الأهلي قد حسم لقب الدوري قبل اللقاء بأسبوع، وحصد الأهلي لقب الدوري هذا الموسم بدون هزيمة.

موسم 1984/1985:

أقيم لقاء القمة في ختام مسابقة الدوري الممتاز الذي كان النادي الأهلي قد حسمه قبل اللقاء بأسابيع كثيرة، ولكن استطاع الزمالك حينها الفوز بلقاء القمة رقم 56 بنتيجة 2-1.

موسم 1985/1986:

كرر الأهلي في هذا الوقت حسمه للقب الدوري مبكرا للعام الثاني على التوالي، إلى جانب تكرار فوزه بالدوري بدون هزيمة للمرة الثالثة في تاريخه، وكان لقاء القمة وقتها رقم 58 انتهى بالتعادل 1-1.

موسم 1992/1993:

أقيم اللقاء رقم 71 في تاريخ لقاءات القمة المؤجل حينها من الأسبوع الـ18 للدوري بعد نهاية مباريات المسابقة، وانتهى بفوز الزمالك بهدف نظيف، وكان الفارس الأبيض قد حسم المسابقة قبل اللقاء، وشهد هذا الموسم فوز الزمالك على الأهلي ذهابا وإيابا لأول مرة في تاريخ مسابقة الدوري.

موسم 1994/1995:

كان الأهلي قد حسم اللقب قبل لقاء القمة رقم 75 بأسبوعين، ولكنه فشل الأهلي في تحقيق الفوز على الزمالك في القمة حيث انتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1.

موسم 1998/1999:

شهد لقاء القمة رقم 83 انسحاب نادي الزمالك من اللقاء بعد خمس دقائق، بعد طرد أيمن عبد العزيز لاعب الزمالك، وتم احتساب نتيجة المباراة للنادي الأهلي الذي كان قد حسم اللقب للمرة السادسة على التوالي قبل لقاء القمة.

موسم 1999/2000:

أقيمت القمة رقم 85 بعد حسم النادي الأهلي للقبه السابع على التوالي في مسابقة الدوري، وانتهى اللقاء بالتعادل السلبيبين الفريقين 0-0.

موسم 2006/2007:

فاز الزمالك في لقاء القمة رقم 99 بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي قرر فيه الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة البرتغالي مانويل جوزيه إراحة القوام الأساسي للفريق بعد حسم الدوري قبل لقاء القمة بثلاث أسابيع.

موسم 2014/2015:

كان الزمالك قد حسم اللقب في هذا العام قبل مباراة القمة 110، ولكن النادي الأهلي استطاع الفوز بهذه القمة بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، سجلهما مؤمن زكريا المنتقل في نفس الموسم من نادي الزمالك للنادي الأهلي.

موسم 2015/2016:

انتهى اللقاء رقم 112 في تاريخ مباريات القمة بالتعادل السلبي بين الفريقين، بعد أن كان الأهلي قد حسم لقب الدوري قبل اللقاء الذي أقيم على استاد السويس.

موسم 2016/2017:

للموسم الثالث على التوالي يقام لقاء القمة رقم 114 كتحصيل حاصل، بعد أن كان الأهلي قد حسم اللقب قبل النهاية بثلاث أسابيع، وانتهى اللقاء بفوز الأهلي 2-0 سجلهما وليد سليمان، وجونيور أجايي على التوالي.

موسم 2017/2018:

على الرغم من احتلال الزمالك للمركز الرابع في ترتيب جدول الدوري، وحسم الأهلي للقب مبكرا قبل موعد مباراة القمة، غلاأن الأبيض استطاع الفوز بالقمة رقم 116 بنتيجة 2-1.

موسم 2018/2019:

كان الأهلي قد حسم اللقب لصالحه قبل لقاء القمة بمباراة واحدة، بعد أن كان الزمالك متقدما في جدول الترتيب بفارق 11 نقطة مع نهاية الدور الأول، وحسم النادي الأهلي حينها أيضا الفوز لصالحه في القمة رقم 118 بنتيجة 1-0.

موسم 2019/2020:

حقق الزمالك حينها فوزا كبيرا على النادي الأهلي بنتجة 3/1 في القمة رقم 120، وكان حينها الأهلي قد حسم اللقب قبلنهاية المسابقة بـ7 أسابيع، وقبل لقاء القمة.