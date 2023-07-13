القمة 126.. كهربا وبيرسي والشحات يقودون هجوم الأهلي المتوقع

استقر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، على التشكيل الذي يخوض به ديربي القاهرة أمام الزمالك، الذي يقام في الثامنة والنصف مساء اليوم، على استاد القاهرة في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الأهلي في هذه المباراة الى الفوز من أجل تأكيد جدارته بالفوز بالدوري، والانتصار على الغريم التقليدي، وإسعاد جماهيره لأن القمة في حد ذاتها بطولة.

ومن المنتظر أن يبدأ الأهلي مباراة اليوم بالتشكيل التالي :

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر ابراهيم وعلي معلول

خط الوسط: مروان عطية ورامي ربيعة ومحمد فخري ومحمد مجدى أفشة

خط الهجوم : حسين الشحات وبيرسي تاو ومحمود كهربا