تنفيذ مناورة التصدي لحرائق السفن في ميناء دمياط.. صور

أجرى اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، جولة تفقدية للإدارة المركزية للخدمات البحرية، رافقه خلالها اللواء بحري طارق عدلي نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل، ورئيس الإدارة المركزية للخدمات البحرية وقيادات الهيئة.

حيث قام رئيس مجلس الإدارة بجولة اشتملت على المبنى الإداري ومبنى الإعاشة ومخازن قطع الغيار وورشة صيانة الوحدات البحرية، أجرى خلالها مناقشات مع العاملين عن طبيعة أعمالهم ومهامهم الوظيفية ومقترحاتهم لتطوير العمل وتحسينه ، كما وعدهم بتقديم كامل الدعم لهم بما يحقق تنمية قدراتهم مما ينعكس إيجاباً على الارتقاء بأسلوب العمل داخل الميناء.

وفى ذات السياق أشرف اللواء بحري أحمد حواش على مراحل مناورة متعددة الافتراضات من على متن القاطرة سليمان، حيث تم افتراض وقوع حريق بأحد المخازن داخل القاطرة، وقياس كيفية تعامل ربان القاطرة مع الأمر وإخلاء القاطرة من الرصيف حفاظاً على باقي الوحدات البحرية المجاورة وكذا كيفية تعامل الطاقم لمكافحة الحريق وإخلاء المصابين، وغيرها من الافتراضات المفاجئة التي وجه بها رئيس مجلس الإدارة، والتي أظهرت حرفية طاقم القاطرة فى التعامل مع المواقف الطارئة في أزمنة قياسية، وانتظام الإشارات والبلاغات اللاسلكية والتنسيق بين مختلف الوحدات البحرية التي شاركت في المناورة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلي 164180 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 221886 طنًا .

كما غادر 3 قطارات بحمولة إجمالية 3968 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا و شبرا و امبابة ، وقطار بعد أن أفرغ 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 5603 شاحنات.

FB_IMG_1689232037617

FB_IMG_1689232028744

FB_IMG_1689232016530

FB_IMG_1689232012567

FB_IMG_1689232008224

FB_IMG_1689232020197