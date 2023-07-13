غرق طفل في مياه النيل بقرية الشيخ عتمان بالحوامدية

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، جثة طفل لقي مصرعه غرقا في مياه النيل بقرية الشيخ عثمان بدائرة قسم شرطة الحوامدية جنوب المحافظة.

تلقى المقدم عبد الباقي أمين رئيس وحدة مباحث قسم شرطة الحوامدية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها غرق طفل في مياه النيل بقرية الشيخ عثمان بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهرى، وتم انتشال جثة الطفل وجرى نقلها إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.