بالفيديو.. دبلوماسي سابق يكشف أهمية استضافة القاهرة قمة جوار السودان

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن استضافة القاهرة قمة دول جوار السودان مهم جدا في ظل السعي الإقليمي لوضع حد للصراع الممتد منذ منتصف أبريل الماضي، ويتصاعد أسبوعًا تلو الآخر.

وأضاف جمال بيومي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند النعساني، ببرنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، أنّ الدبلوماسية المصرية ضاربة في التاريخ منذ 2000 سنة قبل التاريخ، ودائمًا كانت متواجدة في كل بلدان الجوار.

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنّ الدبلوماسية المصرية قادرة على التوصل إلى حل للأزمة السودانية وإنهاء الصراع الدائر بين الجيش السوداني وقوّات الدعم السريع.

واختتم جمال بيومي، بالإشارة إلى أنّ الجيش السوداني يشهد انقسامًا من الداخل وهو ما يضيف أعباء جديدة على «قمة دول جوار السودان» من أجل التوصل إلى حل يرضى جميع الأطراف ويحقق وحدة السودان.

