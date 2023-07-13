عقد عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الخميس، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء لجان امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية المقرر انطلاقها بعد غد السبت ولجنة الإدارة بقاعة الاجتماعات في ديوان إدارة مطروح التعليمية.

وكذلك شمل الاجتماع مديري الإدارات التعليمية ورؤساء لجان الإدارات الخارجية عبر شبكة الفيديو كونفرانس، بحضور إسماعيل جاتو وكيل المديرية، ومجدي المنشاوي مدير عام الإدارة التعليمية، والدكتور هشام جميعي رئيس لجنة الإدارة.

وشدد وكيل الوزارة خلال الإجتماع علي الإلتزام بالتعليمات وضوابط الامتحانات وكذلك عدم تفويض أى من العاملين داخل اللجنة بمهام رئيس لجنة الامتحان، حيث إنه يعد المسؤل وبشكل كامل عن حسن سير العمل بها.

ووجه شحاتة رؤساء اللجان باستلام مقار اللجنة المكلفين برئاستها قبل يومين على الأقل من بدء العمل والتأكد من توافر كراسات الاجابات قبل أداء الامتحان، كما وجه رؤساء اللجان بتشكيل لجنه الكنترول داخل اللجنة الرئيسية لاستلام وتسليم أوراق الأسئلة وكراسات الاجابة وتحقيق الانضباط الكامل بدءا من البوابة الخارجية للجنة مع مراعاة تدوير الملاحظين على اللجان الفرعية يومياً والإلتزام بالتواصل المباشر والفوري مع مديري الإدارات التعليمية وغرف العمليات الفرعية بها لضمان مواجهة أي مشكلة تواجه العملية الامتحانية وحلها علي الفور لضمان حسن سير العمل وانضباط اللجان.

و أكد على ضرورة التحلي بالدقة والانضباط في العمل وتقدير المسئولية وتهيئة المناخ التربوي المناسب لابنائنا الطلاب، مشددا على رؤساء اللجان بضرورة منع إستخدام كافة المشاركين في الامتحانات أو الطلاب للهاتف الجوال أو أى أجهزة الكترونية نهائياً داخل اللجان وحتي نهاية أعمال الامتحانات يومياً لضمان تحقيق عملية امتحانية منضبطة وفق تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وكيل تعليم مطروح يجتمع برؤساء لجان امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية

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