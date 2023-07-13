اليوم.. طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة والعظمى 36 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية،ِ عن حالة الطقس اليوم الخميس، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلى جنوب سيناء وجنوب البلاد وحار رطب على السواحل الشمالية وطقس معتدل الحرارة رطب على كل الأنحاء.

ويشهد الخميس شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ونشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الخميس، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، 36 للعظمى 25 درجة، وعلى السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 24 درجة، وعلى جنوب سيناء وجبال البحرالأحمر 40 للعظمى والصغرى 29، وعلى شمال الصعيد 39 والصغرى 35، وعلى جنوب الصعيد 43 للعظمى والصغرى 29 درجة.