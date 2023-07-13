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الخميس 13 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

اليوم.. القاهرة تستضيف مؤتمر قمة دول جوار السودان لمناقشة سبل إنهاء النزاع الحالي

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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تستضيف القاهرة، اليوم الخميس، مؤتمر قمة دول جوار السودان، لمناقشة سبل إنهاء النزاع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار.

وبدأت مساء أمس الأربعاء الجلسة التحضيرية لقمة دول جوار السودان على مستوى كبار المسؤولين بالقاهرة.

ويأتي هذا في ظل الأزمة الراهنة في السودان، وحرصا من الرئيس عبد الفتاح السيسي على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المباشر للسودان، واتخاذ خطوات لحل الصراع وحقن دماء الشعب السوداني، وتجنيبه الآثار السلبية التي يتعرض لها، والحفاظ على الدولة السودانية ومقدراتها، والحد من استمرار الآثار الجسيمة للنزاع على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة باكملها.

القاهرة مؤتمر قمة دول جوار السودان الرئيس عبد الفتاح السيسي