أكبر مخيم احتجاج في اسكتلندا بالقرب من مصفاة لتكرير النفط للمطالبة بوقف إنتاجه

قامت مجموعة من المجتمع المدني ونشطاء المناخ بإقامة أكبر مخيم احتجاج في اسكتلندا منذ عقد من الزمان، على بُعد ميل واحد فقط من مصفاة النفط في اينيوس كينيل، بمدينة فالكيرك، باسكتلندا للمطالبة بوقف إنتاج النفط.

وأقام نشطاء المناخ، اليوم الأربعاء، المخيم والذي يطلقون عليه "مهرجان المقاومة البشرية" على بعد ميل واحد من محطة اينيوس كينيل، بميناء بجرانجموث حيث يصل النفط والغاز من بحر الشمال.

وقال معهد المناخ في اسكتلندا، إن مئات الأشخاص سجلوا أسماءهم للمشاركة في المعسكر مع مشاركين يمثلون الهند وهولندا وأوكرانيا وكذلك جميع أنحاء اسكتلندا.

وقال ديلان ويلش، الناشط في مجال المناخ الذي يشارك في المخيم: "إنه لأمر رائع أن يتم اختيار جرانجموث كموقع لمخيم المناخ لهذا العام".

وأضاف: "إنها فرصة للمقيمين ومجتمع فالكيرك الأوسع للالتقاء والتغلب على الوجود الملوث لإنيوس مما يوضح لجيم راتكليف (صاحب شركة اينيوس) أن الاستمرار في إثراء نفسه على حساب عماله والكوكب لم يعد خيارًا".