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الخميس 13 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الرئيس السيسي يناقش مع رئيس وزراء إثيوبيا قضية سد النهضة والأزمة في السودان

الرئيس السيسي وابي
الرئيس السيسي وابي احمد
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 استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الأربعاء، آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي الذي يرأس وفد بلاده في مؤتمر قمة دول جوار السودان والتي تستضيفها القاهرة لبحث سبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن اللقاء تناول أيضا العلاقات الثنائية بين البلدين وقضية سد النهضة.

يذكر أن مصر تستضيف غدا الخميس مؤتمر قمة دول جوار السودان، لبحث سُبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة.

ويأتي المؤتمر في ظل الأزمة الراهنة في السودان، وحرصًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المُباشر للسودان، واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني، وتجنيبه الآثار السلبية التي يتعرض لها، والحفاظ على الدولة السودانية ومُقدراتها، والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل.

الرئيس السيسي آبي أحمد الرئيس السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا قضية سد النهضة