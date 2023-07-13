الثانوية العامة 2023| اليوم.. الطلاب يختتمون ماراثون الامتحانات بـ«الأحياء والجبر والفلسفة»

يختتم طلاب الثانوية العامة 2023 بشعبتيها الأدبية والعلمية اليوم الخميس، امتحانات (الدورالأول).

ويؤدي الامتحان في مادة الأحياء للشعبة العلمية علوم، ومادة الرياضة البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) شعبة الرياضيات، ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

ويؤدي الامتحانات هذا العام 783025 طالبا وطالبة، من بينهم 276211 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية، و391671 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم) و98658 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).

ويصل عدد لجان النظام والمراقبة إلى 11 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وعدد لجان سير الامتحان 2097 لجنة.