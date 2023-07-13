«كيف تكون من رواد أعمال المستقبل؟».. حوار مفتوح مع شباب الخريجين بمركز إبداع الإسكندرية

نظم مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية برئاسة الدكتورة إيناس دياب،️ لقاء وحوار مفتوح بعنوان «كيف تصبح من رواد أعمال المستقبل فى مجال التكنولوجيا فى الشرق الأوسط وأفريقيا؟، وذلك مع رائد الأعمال محمد أبو النجا، وبمشاركة العديد من شباب الخريجين وطلاب جامعة الإسكندرية ونشطاء من المجتمع المدني.



أدار اللقاء الدكتور شيرين حلمي المدير التنفيذي لمجموعة شركات فاركو للأدوية، مستعرضًا خلال الحوار تجربته الشخصية فى ريادة الأعمال، ومسيرته العلمية، مؤكدًا أن النجاح يحتاج إلى التعليم والخبرة والاحتكاك.



كما ناقش العشرات من الشباب المشاركين وطلاب جامعة الإسكندرية، أفكارهم فى ريادة الأعمال فى كافة المجالات، مؤكدين أن لديهم طموحات واسعة يسعون إليها فى سوق العمل، مُعربين عن سعادتهم الكبيرة لمشاركة أفكارهم وسط دعم كبير من نماذج ناجحة فى ريادة الأعمال.

