رغم التحذيرات.. غرق شاب وإنقاذ 6 آخرين في جمصة عقب انتهاء المواعيد الرسمية

تمكنت فرق الإنقاذ بمصيف جمصة بمحافظة الدقهلية من انتشال جثمان غريق وإنقاذ 6 آخرين وذلك بعد نزولهم لمياه البحر مساءً، عقب إغلاق الشاطئ ووجود تحذيرات من وجود دوامات بالمياه.

كان عدد من الشباب يقيمون قرية ميت طريف مركز دكرنس قد قاموا بالنزول إلى مياه البحر في مصيف جمصه بعد انتهاء المواعيد الرسميه للشاطئ وسحبتهم دوامات المياه ولقي شخص مصرعه وجرى إنقاذ الآخرين.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة جمصة بنزول 7 أشخاص لمياه المصيف وجرفهم التيار.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة جمصة وجرى استدعاء فرق الإنقاذ وسيارات الإسعاف وجرى انتشال جثمان شاب يدعي "محمد محمود أحمد رمضان المنسي"، فيما جرى إنقاذ 6 آخرين من زملائه.

وبالفحص أكد أحد الأشخاص الذي أنقذهم أنه اتفقوا على نزول المياه بعد انتهاء مواعيد عمل الشاطئ ولعدم اجادتهم السباحة جرفهم التيار ولقي أحدهم مصرعه غرقًا.

جرى نقل جثمان المتوفي لمشرحة مستشفى جمصة المركزي "ب" فيما نقل المصابين لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يذكر أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف قد أصدرت بيانًا يتضمن التعليمات الصادرة من الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ والتي تهدف إلى رفع درجة الوعي عند المصطافين بهدف الحفاظ عليهم وعلى أولادهم من الغرق، ومن أي مخاطر تؤدي للإصابة أو فقدان للحياة وتم رصدها فى النقاط التالية.

أولا: ضرورة اتباع تعليمات المنقذين أثناء التواجد فى البحر

ثانيًا: لابد وأن تكون السباحة في المنطقة التي يتواجد فيها المنقذ

ثالثًا: الحرص على ضرورة قراءة وفهم التعليمات الموضحة بلوحة الإرشادات المتواجدة على الشواطئ.

رابعًا: تحذير لعدم محترفي السباحة بعدم نزول البحر وضرورة وجود مرافق او صديق يجيد السباحة أثناء نزول البحر.

خامسًا: لابد من ارتداء سترة النجاة - اللايف جاكيت - في حالة عدم إجادة السباحة.

سادسا: يجب تعلم المهارات الأساسية للإنقاذ لإنقاذ نفسك او غيرك.

سابعًا: فى حال تواجد أطفال لابد من متابعتهم ومراقبتهم طوال الوقت خاصة أثناء نزولهم البحر حفاظًا على سلامتهم وحياتهم.

ثامنًا: عدم استخدام أطواق النجاة في الرياح القوية والأمواج العالية لأنها ممكن تسحبك اكتر جوه البحر.

تاسعًا: ضرورة عدم القفز من أماكن عالية لخطورة القفز من ارتفاع عالي في داخل مياه البحر.

عاشرًا: حال مشاهدة شخص في خطر وعدن وجود القدرة على مساعدته يجب الاستعانة بالمنقذين والاتصال بالإسعاف على رقم 123 عند اللزوم.

حادي عشر: في حالة وجود تيار ساحب يجب عدم السباحة عكس التيار اتجاه الشاطئ حتى لا تفقد قوتك سريعا والسباحة باتجاه موازِِ للشاطئ يمينًا أو يسارًا.