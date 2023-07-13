اليوم.. لقاء مع الشاعر أحمد عبد المعطي بمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب

تنظم مكتبة الإسكندرية، لقاء ثقافي بعنوان "أحمد عبد المعطي حجازي ومسيرة عطاء"، في الثانية عشر ظهر اليوم الخميس، بالمسرح الصغير بمركز المؤتمرات في المكتبة، وذلك ضمن فعاليات البرنامج الثقافي بمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، في دورته الـ 18.

يتحدث في اللقاء الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي، والدكتورة نجوى محمود صابر، والدكتور مراد حسن عباس، والدكتورة زينب فرغلي، والدكتورة ندى يسري، وتدير اللقاء الدكتورة سحر حسين شريف.

ومن المقرر أن يبث اللقاء على الصفحة الرسمية لبيت السناري الأثري بالسيدة زينب.

وكانت مكتبة الإسكندرية قد افتتحت الدورة الثامنة عشرة من معرضها الدولي للكتاب، أمس الأربعاء، والذي يستمر حتى 26 يوليو الجاري، وتقام هذه الدورة بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، واتحاد الناشرين المصريين والعرب.

حضر الافتتاح كُلًا من: الدكتور أحمد عبد الله زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، والشاعر أحمد عبد المعطي حجازي؛ والدكتور أحمد بهي الدين العساسي؛ رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، وسعيد عبده؛ رئيس اتحاد الناشرين المصريين.

وتفقد زايد والحضور دور النشر الموجودة بالمعرض، حيث زار جناح عرض "الأزهر الشريف" وجناح عرض "مجلس الحكماء المسلمين" وجناح "الهيئة المصرية العامة للكتاب" بالإضافة إلى "دار المعارف" و"دار العين للنشر".

يضم المعرض هذا العام 70 دار نشر مصرية وعربية، ويقام على هامشه برنامجًا ثقافيًا متكاملًا، يشمل مجموعة كبيرة من الفعاليات التي تتجاوز المئة فعالية، وتتنوع بين ندوات، ومحاضرات، وورش العمل، ومؤتمرات. كما تتنوع في محاورها بين: الشباب، المرأة، والطفل، والإعلام، والتاريخ والتراث، والشعر، والأدب، والكتابة بكل فنونها والتكنولوجيا، والفنون، والتنمية البشرية.

ويناقش المعرض مجموعة من القضايا المطروحة على الساحة المحلية والدولية مثل تطوير التعليم، الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، وقضايا المرأة والدراما. كما يقدم البرنامج الثقافي مجموعة مهمة من ورش العمل الخاصة بتعليم الكتابة الهيروغليفية، والخط العربي، وورشة الترجمة الإبداعية والكتابة الأكاديمية، كما يقدم أيضًا ورش لإنتاج الأفلام الوثائقية، وورش أخرى للكتابة الإبداعية بكل فروعها. ويستضيف المعرض هذا العام مجموعة كبيرة ومتميزة من الأدباء والفنانين والإعلاميين والشعراء، غيرهم.