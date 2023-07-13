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الخميس 13 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

خالد جلال يشهد العرض المسرحي «قرررب قرب» بالهناجر.. صور

جانب من العرض
جانب من العرض
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شهد المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، العرض المسرحي "قرررب قرب" مساء أمس الأربعاء، بمركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادي سرور.

مسرحية "قررب قرب" ديكور فادي فوكيه، أزياء مها عبد الرحمن، إضاءة محمد عبد المحسن، مخرج منفذ سامي يوسف، تأليف وأشعار أحمد نبيل، وإخراج شادي سرور.

العرض تمثيل مجموعة من أعضاء ورشة الهناجر للتمثيل، والذي تدور أحداثه حول عالم السيرك، والحياة الاجتماعية والمشاعر الإنسانية بين عائلات السيرك، من حب وترابط ومواقف إنسانية، وعشق لهذا النوع الفريد من الفن.

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