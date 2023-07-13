خالد جلال يشهد العرض المسرحي «قرررب قرب» بالهناجر.. صور

شهد المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، العرض المسرحي "قرررب قرب" مساء أمس الأربعاء، بمركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادي سرور.

مسرحية "قررب قرب" ديكور فادي فوكيه، أزياء مها عبد الرحمن، إضاءة محمد عبد المحسن، مخرج منفذ سامي يوسف، تأليف وأشعار أحمد نبيل، وإخراج شادي سرور.

العرض تمثيل مجموعة من أعضاء ورشة الهناجر للتمثيل، والذي تدور أحداثه حول عالم السيرك، والحياة الاجتماعية والمشاعر الإنسانية بين عائلات السيرك، من حب وترابط ومواقف إنسانية، وعشق لهذا النوع الفريد من الفن.