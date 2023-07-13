هشام آمنة: الدولة نفذت مشروعات استثمارية بالغربية في كافة المجالات الخدمية بـ 68.5 مليار جنيه

تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم، عددًا من مشروعات الرصف والتطوير الجارية بمدينة المحلة الكبرى وذلك ضمن زيارته لمحافظة الغربية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، والمهندس محمد السيد مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط والنائب محمود الشامي عضو مجلس النواب، اللواء هشام رفعت رئيس حي أول المحلة والمحاسب أحمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة.

بدأت الجولة بتفقد مشروع تطوير محور شارع البحر بالمحلة الكبرى، والذي بلغت نسبة نهو الأعمال به 79%، حيث يتم رصف المحور بداية من مدخل مدينة المحلة مرورًا بمنطقة الشون وشارع البحر حتى مدخل المحلة ناحية أبو علي بطول 10،300 كم.

وأشار محافظ الغربية أنه يتم صيانة المحور المروي الرئيسي بالمحلة لتحقيق السيولة المرورية وإضفاء لمسة جمالية في مدخل المحلة حتى محلة أبو علي، كونه شريان رئيسي داخل مدينة المحلة، كما يتم تطوير وتجميل الجزر الوسطى بميدان الشون وشارعي البحر ونعمان الأعصر، حيث يتم زراعة الأشجار ودهان الأسوار ورصف الجزر بالانترلوك.

كما تفقد وزير التنمية المحلية ومحافظ الغربية أعمال تطوير النفق السفلي وشارع طلعت حرب، وأوضح رحمي أنه يتم عزل النفق السفلي بالكامل وإعادة تأهيله شاملا تطوير الأعمال الميكانيكية الخاصة بأعمال نزح المياه وتطوير شارع طلعت حرب، من خلال تجديد الأرصفة والتشجير وإعادة الرصف ووضع نظام لصرف مياه الأمطار.

وتابع اللواء هشام آمنة والدكتور طارق رحمي جولتهما بتفقد مشروع إنشاء كورنيش مدينة المحلة والمقام على بحر شبين بطول 6.8 كم وعرض 18 مترا، ويتم تنفيذه على ثلاث مراحل، الأولى بداية من مسجد السيدة رقية وحتى المجمع الصناعي، الثانية بداية من المجمع الصناعي وحتى الهويس، والثالثة كمحور مروري يمتد من منطقة الهويس وحتى طريق محلة أبي علي ومنه إلى الطريق الدائري المحلة - سمنود.

وفي سياق آخر حرص وزير التنمية المحلية على متابعة أعمال التطوير الجارية بمنشية عبد المنعم رياض بحي ثان المحلة، ضمن خطة المحافظة لتطوير المناطق غير المخططة، والتي بلغت نسب نهو الأعمال بها ٤٥٪.

ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إن إجمالى الاستثمارات التى ضختها الدولة خلال فترة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى محافظة الغربية بلغت حوالى 68.5 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى 30 يونيو 2023 وذلك فى مجالات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والغاز والإسكان والطرق والنقل ورصف الطرق المحلية وتحسين البيئة والتربية والتعليم والصحة والشباب والرياضة وحياة كريمة والخطط الاستثمارية للتنمية المحلية والزراعة وغيرها من القطاعات الخدمية التى تهم المواطنين.

وقال وزير التنمية المحلية إن الخطة الاستثمارية لمحافظة الغربية للعام المالى 2022 – 2023 بلغت حوالى (561) مليون جنيه منها وذلك على مشروعات رصف الطرق وكباري وانفاق ومعديات ومشروعات النظافة وتحسين البيئة ومشروعات الكهرباء والانارة والأمن والإطفاء والمرور ومشروع تدعيم احتياجات الوحدات المحلية.

وأضاف اللواء هشام آمنة أنه الوزارة قامت بدعم المحافظة فى تنفيذ عدد من المشروعات التنموية منها دعم تشغيل مصنع تدوير المخلفات بالمحلة وصيانة معدات النظافة وإنشاء موقف وسوق حضارى، مضيفًا أنه ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة تم دعم المحافظة ضمن البروتوكول الموقع مع وزارة الإنتاج الحربى بعدد 225 ألف شجرة ( أشجار مثمرة وزينة وخشبية) لتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحرارى بتكلفة قدرها 65 مليون جنيه.

وأشار الدكتور طارق رحمي إلى أن المنطقة تشهد أعمال تطوير شملت توسعة ورصف شارع منشية عبد المنعم رياض الرئيسي من دوران الشركة حتى نهاية سوق التقوى، كما يتم تمهيد 28 شارع فرعي، إزالة البروز والتعديات وطبقة الطريق الهالكة تمهيدا لتركيب الانترلوك بالشوارع الجانبية، بالإضافة إلى تركيب أعمدة إنارة للطرق وتطوير ورفع كفاءة أرصفة المشاة لتسهيل حركة سير المواطنين.