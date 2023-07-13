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الخميس 13 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

«الأرصاد البريطانية»: عاصفة تضرب المملكة المتحدة وأمطار غزيرة خلال أيام

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قالت هيئة الأرصاد البريطانية إنه تم وضع المملكة المتحدة فى حالة تأهب بسبب العاصفة المتوقع أن تضرب البلاد خلال أيام حيث من المقرر أن تتعرض الجزر البريطانية لموجة من الأمطار مع انتهاء موجة الحر هذا الأسبوع، وفق صحيفة "ذى إكسبريس" البريطانية.

وأضافت أن غدًا الجمعة، سيشهد اجتياح رياح عاتية وبرق للمملكة المتحدة حيث تتساقط الأمطار خلال أكثر الشهور حرارة فى البلاد، ومن المتوقع أن تبلغ سرعة الرياح 36 ميلًا فى الساعة، مما قد يتسبب فى حدوث فوضى.
وقال جيم ديل من هيئة الأرصاد البريطانية "نحن معزولون، أنفسنا، وأيرلندا، والدول الاسكندنافية فى كتلة خاصة بنا، كتلة شمال غرب يسيطر عليها ضغط منخفض وهذا الضغط المنخفض هو الذي سيمنع الحرارة الشديدة من الاقتراب من اتجاهنا ولكنها تمنحنا زخات غزيرة من المطر ورياح قوية."

هيئة الأرصاد البريطانية عاصفة تضرب المملكة المتحدة أمطار غزيرة رياح عاتية وبرق