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الخميس 13 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير الدفاع البريطاني: على أوكرانيا إظهار المزيد من الامتنان للدول التي تزودها بالأسلحة

وزير الدفاع البريطاني
وزير الدفاع البريطاني بن والاس
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قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس إن على أوكرانيا إظهار المزيد من "الامتنان" للدول التي تزودها بالأسلحة لمساعدتها في القتال ضد روسيا.
ففي اليوم الأخير من قمة الناتو في ليتوانيا، حث والاس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على إظهار المزيد من التقدير للمساعدات العسكرية، مضيفًا "أنا لست مثل أمازون،" في إشارة لموقع الشحن السريع، بحسب صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية.

وقال والاس: "سواء أحببنا ذلك أم لا، فإن الناس يريدون أن يروا الامتنان".

وأضاف: "كما تعلمون، نصيحتي للأوكرانيين هي أنك في بعض الأحيان تقنع البلدان بالتخلي عن اسهاماتها".

ونقلت الصحيفة عن الوزير قوله: "نعم، حربكم حرب نبيلة ونحن نعلم ذلك فأنتم تشنون حربًا ليس فقط من أجل أنفسكم ولكن من أجل حرياتنا. لكن في بعض الأحيان عليك إقناع المشرعين في مجلسي البرلمان في أمريكا".

وأضاف والاس إن بريطانيا لا تتنازل عن دعمها لأوكرانيا.

وقادت المملكة المتحدة الطريق في تسليح أوكرانيا، أولًا بأسلحة مضادة للدبابات، ثم دبابات تشالنجر 2 والآن صواريخ ستورم شادو طويلة المدى.

وتأتي كلمات والاس بعد أن أجرى الرئيس الأوكراني محادثات خاصة مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في قمة الناتو في فيلنيوس، بليتوانيا صباح اليوم الأربعاء بعد أن انتقد عدم وجود جدول زمني لكي تصبح كييف عضوًا في الحلف.

وزير الدفاع البريطاني أوكرانيا تزودها بالأسلحة الرئيس الأوكراني