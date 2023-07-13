كريم محمود يفوز بفضية 100 متر عدو في بطولة العالم لألعاب القوى البارالمبية

حصل كريم محمود لاعب المنتخب الوطني لألعاب القوى على الميدالية الفضية في سباق 100 متر عدو T44 وذلك فى بطولة العالم لألعاب القوى المقامة فى باريس. لتكون أول ميدالية تحصل عليها البعثة المصرية في بداية مشوار المنتخب فى البطولة .

وقد انطلقت بطولة العالم لألعاب القوى والتي تستضيفها باريس خلال الفترة من 8 إلى 17 يوليو الجاري، وهي البطولة المؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية بباريس أيضًا 2024، حيث يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى من كل سباق لكل تصنيف طبي لدورة الألعاب البارالمبية.

ويشارك منتخبنا الوطني لألعاب القوى الباراليمبي في البطولة ببعثة مكونة من 6 لاعبين هم: إبراهيم بدر محمد فئة F56 في مسابقة قذف القرص، جمعة محمد عبد الحميد فئة F56 في مسابقة قذف القرص، محمد محمد كمال فئة F37 في مسابقة قذف القرص، كريم محمود عبد التواب فئة T44 في مسابقة 100متر عدو، عبد الرحمن يوسف فئة T46 في مسابقة 100متر عدو ومسابقة الوثب الطويل، عبد العزيز هاشم فئة T47 في مسابقة 100متر عدو و 400 متر عدو.

ويرافق اللاعبين الجهاز الفني المكون من: أحمد خيري، ياسر فتحي، أسامة فؤاد، ويرأس البعثة الدكتور أشرف العجيل عضو مجلس إدارة اللجنة الباراليمبية.

وكانت بعثة منتخبنا الوطني قد وصلت إلى باريس الجمعة الماضية، وتعرض اللاعب محمد كمال للإصابة ولن يستطيع المشاركة في مسابقة قذف القرص للفئة الطبية F37 ، والمقرر لها يوم 16 يوليو الجاري.