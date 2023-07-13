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الخميس 13 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مصرع 66 شخصًا جراء أمطار موسمية في الهند

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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لقي 66 شخصًا مصرعه، يوم أمس الأربعاء، نتيجة فيضانات جراء أمطار موسمية غزيرة في شمال الهند.
وأوضح مسؤول الإغاثة في ولاية نيودلهي أونكار شارم أن الأمطار جرفت العديد من المركبات ودمّرت أبنية وهدمت جسورًا في ولاية هيماشال براديش، بحسب لقطات عرضها التلفزيون الهندي.
وتشتد الأمطار الموسمية في العاصمة نيودلهي، وأُغلقت المدارس يوم الإثنين الماضي بعد هطول أمطار قياسية.

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