مصرع 66 شخصًا جراء أمطار موسمية في الهند

لقي 66 شخصًا مصرعه، يوم أمس الأربعاء، نتيجة فيضانات جراء أمطار موسمية غزيرة في شمال الهند.

وأوضح مسؤول الإغاثة في ولاية نيودلهي أونكار شارم أن الأمطار جرفت العديد من المركبات ودمّرت أبنية وهدمت جسورًا في ولاية هيماشال براديش، بحسب لقطات عرضها التلفزيون الهندي.

وتشتد الأمطار الموسمية في العاصمة نيودلهي، وأُغلقت المدارس يوم الإثنين الماضي بعد هطول أمطار قياسية.