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الخميس 13 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بيسكوف: موعد الاجتماع بين بوتين وأردوغان لم يُحدد بعد

المتحدث باسم الكرملين،
المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف
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قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن موعد المحادثات بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، لم يحدد بعد، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيجري الشهر القادم زيارة رسمية إلى تركيا.

وقال أردوغان إنه سيعتمد في لقائه مع بوتين شهر أغسطس، على مناقشة العديد من المسائل، من بينها "الوضع مع عودة قادة آزوف إلى كييف".

وقال بيسكوف بشأن موعد الاجتماع إن "مواعيد المحادثات لم تحدد بعد".

وأوضح أن "روسيا تعتبر نقل قادة  فوج "آزوف" إلى كييف انتهاكا للاتفاقيات، وستناقش هذا الأمر مع الجانب التركي، والعملية جارية بالفعل".

كما بحث وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، في وقت سابق، مع نظيره التركي، هاكان فيدان، عودة قادة فوج "آزوف" من تركيا إلى أوكرانيا.

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