بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، أمس الأربعاء، على ارتفاع مؤشرها العام 84ر25 نقطة ليبلغ مستوى 32ر7289 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 36ر0 %.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 84ر272 مليون سهم عبر 13430 صفقة نقدية بقيمة 21ر58 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الرئيس 5ر27 نقطة ليبلغ مستوى 55ر5586 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 49ر0 % من خلال تداول 58ر98 مليون سهم عبر 4727 صفقة نقدية بقيمة 27ر10 ملايين دينار كويتي.

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 08ر26 نقطة ليبلغ مستوى 51ر8125 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 32ر0 % من خلال تداول 25ر174 مليون سهم عبر 8703 صفقات بقيمة 93ر47 مليون دينار كويتي.

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 71ر28 نقطة ليبلغ مستوى 37ر5551 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 52ر0% من خلال تداول 06ر74 مليون سهم عبر 3721 صفقة نقدية بقيمة 2ر9 ملايين دينار كويتي.