موسكو: سنرد على إجراءات ألمانيا باحتجاز سيارات المواطنين الروس

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو سترد بشكل مناسب على إجراءات السلطات الألمانية باحتجاز السيارات الخاصة من المواطنين الروس، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وقالت زاخاروفا: "بغض النظر عما إذا كانت مسألة جهل قانوني أساسي للمسؤولين الألمان الأفراد، غير القادرين على فهم تعقيدات تشريعات الاتحاد الأوروبي أو خط برلين الواعي، في ضوء تكهنات الاتحاد الأوروبي المستمرة حول الأسس القانونية الزائفة للاستيلاء على الأصول الروسية، فإن مثل هذه الإجراءات لن تبقى بدون رد مناسب".

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أن موسكو طالبت الجانب الألماني فورًا بوقف مصادرة السيارات الخاصة من المواطنين الروس، وإعادة ممتلكاتهم والتعويض عن الأضرار.

وقالت الدبلوماسية إن "السفارة الروسية في برلين تقدمت بخطوة إلى وزارة الخارجية الألمانية، وطالبت بتفسيرات رسمية من الجانب الألماني والإلغاء الفوري للإجراءات القسرية ضد مواطنينا، فضلا عن إعادة ممتلكاتهم وتعويضهم عن الأضرار المادية والمعنوية".

وشددت زاخاروفا على أن موسكو تعتبر ممارسة السلطات الألمانية تعسفا فيما يتعلق بالروس وممتلكاتهم، حيث قالت إن "الخطوات التي اتخذتها السلطات الألمانية، التي تتجاوز حتى المتطلبات غير المشروعة على الإطلاق لحزم العقوبات المناهضة لروسيا في الاتحاد الأوروبي.