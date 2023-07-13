مساعد وزير الصحة يشيد بوحدة طب أسرة الزناقطة بالأقصر.. صور

تفقد الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون قطاع الطب الوقائي، أمس الأربعاء، وحدة طب أسرة الزناقطة، أحد منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، وذلك علي هامش جولاته التفقدية للخدمات الوقائية بمحافظة الأقصر والمحافظات المجاورة.

وكان في استقبال مساعد وزير الصحة، كلا من الدكتور طاهر أيوب مدير مديرية الشؤون الصحية بالأقصر، والدكتور أحمد البرعي مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، والدكتور بولا مجدي نائب مدير الفرع، والدكتور أحمد حماد مدير إدارة الرعاية الأولية بالفرع، والدكتور تامر عبده مدير إدارة وحدة طب أسرة الزناقطة.

وتفقد مساعد وزير الصحة، ومرافقوه، وحدة طب أسرة الزناقطة، وهي أحد وحدات طب الأسرة التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، وذلك في طريق جولته المرورية الغير معلنة على عدد من المراكز العامة والخاصة بالمحافظة لمتابعة انضباط تنفيذ الاشتراطات الوقائية والبيئية بها.

وأبدى قنديل، إعجابه بمستوى الأداء والنظام والخدمة المقدمة للمنتفعين داخل الوحدة مشيدا بها كأحد أفضل الوحدات الصحية التي ناظرها علي مستوي الجمهورية، وبالرغم من عدم سابق علمهم بالزيارة التي أتت ضمن جولاته المرورية إلا أنه أكد علي الجودة والالتزام الواضح في أداء الفريق الطبي والخدمات الصحية المقدمة، وتسهيلات النظام الإلكتروني المستخدم داخل الوحدة لتحديد مسار المنتفع عن طريق الملف والرقم الطبي الموحد.

وشملت الجولة، تفقد كافة الخدمات والإجراءات الطبية خاصة في مجال التعقيم ومكافحة العدوى والتعامل مع النفايات الخطرة بجانب خدمات طب الأسرة و المعمل والأسنان، والتطعيمات مع التزامهم الكامل بكافة المعايير والمحاذيير الوقائية.

كما تفقد قنديل، السكن الخاص بالفرق الطبية للعاملين والمغتربين بالوحدة، والذين أبدوا امتنناهم ورضاهم الشديد عن تواجدهم داخل محافظة الأقصر، والعمل بالهيئة العامة للرعاية الصحية بعد الازدهار والتقدم التعليمي العلمي والعملي بالمنظومة.

جولة مساعد وزير الصحة (1)

جولة مساعد وزير الصحة (2)

جولة مساعد وزير الصحة (3)

جولة مساعد وزير الصحة (4)

جولة مساعد وزير الصحة (5)

جولة مساعد وزير الصحة (6)

جولة مساعد وزير الصحة (7)

جولة مساعد وزير الصحة (8)

جولة مساعد وزير الصحة (9)

جولة مساعد وزير الصحة (10)

جولة مساعد وزير الصحة (11)

جولة مساعد وزير الصحة (12)