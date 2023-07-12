"بينهم أخ وشقيقته".. إصابة 7 أشخاص في حادثين متفرقين بالأقصر

أصيب 7 أشخاص بينهم أخ وشقيقته بإصابات متفرقة، تنوعت ما بين كسور وجروح ونزيف وكدمات متفرقة بالجسم، خلال حادث متفرقين بمحافظة الأقصر، وتم نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، اليوم الأربعاء، إخطاراً يفيد بانقلاب موتوسيكل على مدخل مدينة طيبة شمال الأقصر، واصطدامه بمشاة على الطريق، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بينهم طفل وسيدتين بإصابات متفرقة.

وانتقلت على الفور سيارات الشرطة والإسعاف والأجهزة المعنية إلى موقع الحادث، حيث تبين إصابة كلا من "أمل محمد نجار" 38 سنة - بكسر مفتوح بالقدم اليمنى، "أيوب محمد عدنان" 5 سنوات - جرح مفتوح بالرأس ٢ سم، "منى محمد نجار" 18 سنة بكدمات وسحجات متفرقة، "طارق جلال عبد الغفور" 31 سنة، مصاب باشتباه خلع بالكتف الأيمن، وتم نقل جميع الحالات إلي مستشفي الكرنك الدولي لتلقي العلاج اللازم.

كما ورد إخطاراً يفيد بانقلاب سيارة بيجو على الطريق الصحراوي الغربي لمدينة الأقصر بالقرب من الكيلو 160، مما أدى إلى إصابة كلا من "محمد دسوقي صالح" 48 سنة - بكسر بالفخذ الأيمن، "عثمان طايع أحمد" 61 سنة - نزيف بالأنف وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "سيده طايع أحمد" 62 سنة - جرح قطعي بفروة الرأس وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقل جميع المصابين إلي مستشفي حورس التخصصي بأرمنت التابعة لهيئة الرعاية الصحية.

وتم تحرير محضر بكل واقعة على حدة، وأخطرت جهات التحقيق لتتولى الأمر.