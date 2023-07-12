محافظ الإسكندرية يشهد احتفالية القنصلية الفرنسية بالعيد القومي لدولتهم.. صور

حضر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء اليوم، حفل استقبال القنصلية الفرنسية بمناسبة العيد القومي الفرنسى.

وذلك بحضور محمد نهاض قنصل عام فرنسا بالإسكندرية، ومساعد قائد المنطقة الشمالية العسكرية، والقناصل، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ولفيف من الشخصيات العامة.

وفي كلمته، أعرب محافظ الإسكندرية عن سعادته بمشاركته هذا الحدث الجليل الذى نحتفل فيه بالثورة الفرنسية التى أرست مبادئ الإخاء والحرية والمساواة.

وأشاد بالعلاقات القوية التى تربط بين مصر وفرنسا عبر التاريخ، وخاصة في السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن القيادة السياسية فى عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حرصت على تنمية هذه العلاقات على مختلف الأصعدة.

من جانبه، ثمن محمد نهاض قنصل عام فرنسا بالإسكندرية مدى التعاون بين مصر وفرنسا من خلال تبادل الزيارات واتفاقيات التعاون والمشروعات مثل مشروع ترام الرمل ومشروع تدوير البلاستيك.

وأشار إلى حرص القنصلية الفرنسية على تعزيز وتوطيد العلاقات بين الجانبين.