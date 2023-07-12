كندا تعلن عن تدابير إضافية لدعم أوكرانيا وتعزيز الأمن عبر الأطلسي

أعلن رئيس وزراء كندا، جستن ترودو، اليوم الأربعاء، عن دعم إضافي للحلف ولأوكرانيا في قمة الناتو في فيلنيوس بليتوانيا، مشددًا على دعم بلاده غير المشروط لانضمام أوكرانيا لحلف الناتو "عندما تسمح الظروف بذلك".

كما أعلن رئيس الوزراء الكندي، إلى جانب قادة من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والاتحاد الأوروبي، التزامهم بإضفاء الطابع الرسمي على دعمهم الدائم لأوكرانيا، من خلال التزامات أمنية ثنائية طويلة الأجل، كما تدافع سيادتها وسلامتها الإقليمية، وإعادة بناء اقتصادها، وحماية مواطنيها، وتسعى إلى الاندماج في المجتمع الأوروبي الأطلسي.

وفي القمة، أعلن ترودو عن 541 مليون دولار في تمويل جديد ومشاريع لدعم أوكرانيا وتعزيز الأمن عبر المحيط الأطلسي. يعتمد التمويل الجديد لأوكرانيا على أكثر من 8 مليارات دولار من المساعدات متعددة الأوجه التي خصصتها كندا منذ بداية عام 2022، ويستند إلى إعلان رئيس الوزراء في لاتفيا هذا الأسبوع لتجديد وتوسيع عملية إعادة الضمان، وهي جزء من إجراءات الدفاع والردع لحلف الناتو، وفقًا لبيان صادر من مكتب رئيس الوزراء الكندي.

وتواصل كندا المساعدة في تزويد أوكرانيا بالمعدات العسكرية والتدريب الذي تحتاجه للدفاع عن نفسها، وأعلن ترودو أن بلاده ستوفر أيضًا التدريب وبناء القدرات للجيش الأوكراني في إطار عملية "يونيفير" في كندا.