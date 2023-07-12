"الاستثمار الأوروبي" يرفع المبالغ المخصصة لدعم خطة «الصناعة الخضراء» بأوروبا

قرر مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي زيادة المبالغ المخصصة للمشاريع المتوافقة مع خطة REPowerEU، والمصممة لإنهاء اعتماد أوروبا على واردات الوقود الحفري إلى 45 مليار يورو.

وكانت مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) قد أعلنت في أكتوبر الماضي تقديم دعم بقيمة 30 مليار يورو على مدى السنوات الخمس المقبلة لخطة (REPowerEU) الهادفة لإنهاء الاعتماد على الوقود الروسي، والتي ستوجه من مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، وصندوق الاستثمار الأوروبي إلى مصادر الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والشبكات والتخزين والبنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية والتقنيات المتطورة، مثل الهيدروجين منخفض الكربون.

وبزيادة الدعم، من المتوقع بشكل إجمالي تعبئة أكثر من 150 مليار يورو من الاستثمارات في القطاعات المستهدفة بحلول عام 2027.

ويأتي التمويل الإضافي إلى جانب الدعم الكبير بالفعل الذي يقدمه بنك الاستثمار الأوروبي للاستثمارات النظيفة، ليحقق زيادة بنسبة 50٪ مقارنة بالحزمة الأصلية البالغة 30 مليار يورو التي تم الإعلان عنها في أكتوبر 2022.

وبحسب بيان نشره اليوم للأربعاء؛ قرر مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي في اجتماعه خلال يوليو الجاري في لوكسمبورج توسيع نطاق القطاعات المؤهلة لتعزيز تمويل التصنيع في الاتحاد الأوروبي وفقا إلى أحدث التقنيات الاستراتيجية الصافية "صفر انبعاثات كربونية" واستخراج ومعالجة وإعادة تدوير المواد الخام المهمة.

وقال فيرنر هوير رئيس بنك الاستثمار الأوروبي: "نستخدم النطاق الكامل لقوتنا المالية المتاحة لدعم القدرة التنافسية الصناعية في أوروبا والتصنيع، ونشر التقنيات الهامة التي ستقودنا إلى انتقال سريع وعادل إلى صافي الصفر انبعاثات، يمكن لأفراد اتحادنا دائمًا الاعتماد على الدعم الثابت من مصرفهم."

ومن المتوقع أن تستفيد القطاعات من دعم بنك الاستثمار الأوروبي لأحدث تقنيات التصنيع، بما في ذلك التقنيات الشمسية الكهروضوئية والحرارية الشمسية، والرياح البرية والبحرية والبطاريات والتخزين، والمضخات الحرارية وتقنيات الطاقة الحرارية الأرضية، والمحللات الكهربائية وخلايا الوقود، والغاز الحيوي المستدام، واحتجاز الكربون وتقنيات التخزين والشبكات. والاستثمارات المتعلقة باستخراج ومعالجة وإعادة تدوير المواد الخام الهامة ذات الصلة مؤهلة لتلقي التمويل أيضا.

ووافق مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي أيضا على 10 مليارات يورو في شكل قروض جديدة للمشاريع، حيث تشمل الموافقات توليد طاقة جديدة من الرياح والطاقة الشمسية في إسبانيا والنمسا، وتطوير الشبكة في إيطاليا، وصناعة خلايا بطارية السيارة الكهربائية في مصنع Gigafactory في فرنسا.

وبشكل عام؛ يسير بنك الاستثمار الأوروبي على المسار الصحيح لتقديم تدابير دعم REPowerEU المعلنة.

كما وافق المجلس على حزمة دعم شاملة بقيمة 400 مليون يورو لتوفير مياه الشرب ومعالجة مياه الصرف الصحي والبنية التحتية لمياه الأمطار والخدمات الأساسية في البلدات والمدن الواقعة في جنوب شرق تركيا التي دمرت في زلزال فبراير.

وخارج الاتحاد الأوروبي، وافق المجلس على تمويل مشروع ربط كهربائي جديد بين الإكوادور وبيرو، وتمويل مبسط للطاقة النظيفة الصغيرة الحجم ومشاريع التحول الخضراء عبر إفريقيا.