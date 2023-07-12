بنك كندا المركزى يرفع سعر الفائدة إلى 5%

رفع بنك كندا المركزي سعر الفائدة الرئيس، اليوم الأربعاء، بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى خمسة فى المائة.

وقال محافظ البنك المركزي، تيف ماكليم - فى تصريحات اليوم - إن الضغوط التضخمية لا تتراجع بالسرعة التى يريدها البنك المركزى، وقد يأتى المزيد من رفع أسعار الفائدة إذا دعمتها البيانات الاقتصادية.

وأضاف ماكليم أن بنك كندا لا يتوقع ركودًا، على الرغم من الضغط على أسعار الفائدة المرتفعة التى تؤثر على الاقتصاد.

ويتوقع البنك المركزى أن يبلغ معدل النمو الاقتصادى نحو واحد فى المائة للعام المقبل قبل أن ينتعش بعد ذلك.

وتابع ماكليم: "نحن بحاجة إلى فترة من النمو دون الاتجاه العام، وأقل من الإمكانات، للسماح للعرض بمواكبة الطلب. هذا ما سيخفف من ضغوط الأسعار، لكننا نعتقد أن هناك طريقًا للعودة إلى استقرار الأسعار، بينما لا يزال الاقتصاد ينمو".