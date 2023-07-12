مرسوم أميري بقبول استقالة وزير المالية الكويتي

الأربعاء 12/يوليو/2023 - 11:35 م

أصدر ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الجابر الصباح، مرسومًا أميريًا بقبول استقالة وزير المالية مناف الهاجري وتعيين نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار سعد حمد ناصر البراك وزيرا للمالية بالوكالة.

كما تضمن المرسوم الأميري - الصادر اليوم الأربعاء بناءً على الأمر الأميري الصادر بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية - أنه على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة الكويتي ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وتضمن المرسوم تعيين الدكتور سعد حمد ناصر البراك نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالإضافة إلى عمله وزيرا للمالية بالوكالة.