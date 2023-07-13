الأقصر تستقبل سيارة الكشف المبكر عن سرطان الثدي.. وانطلاق أعمالها اليوم

أعلن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أمس الأربعاء، عن وصول السيارة المتنقلة للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وتقديم التشخيص والعلاج اللازم للحالات، لتبدأ أعمالها اليوم الخميس الموافق ١٣ يوليو والتي تستمر حتى ١٨ من شهر يوليو الجاري.

وأكد محافظ الأقصر، على ضرورة التنسيق والتعاون ما بين كافة الجهات المنوطة لتسهيل عملية الفحص للسيدات، وضمان تحقيق الأهداف المنشودة من تنفيذ المبادرة الرئاسية.

وقال الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، أنه بالتنسيق مع قيادات محافظة الأقصر تم اختيار ساحة ميدان أبو الحجاج عند مدخل معبد الأقصر ليكون مقر السيارة خلال تواجدها بالمحافظة، وذلك للتيسير على المواطنين في تلقى الخدمات المقدمة، حيث تستهدف مبادرة ١٠٠ يوم صحة، إجراء التحاليل والكشف عن أمراض الاعتلال الكلوي والأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر، والكشف المبكر عن سرطان الثدي والكشف للأطفال وإعطاء العلاج، وذلك بصورة البطاقة الشخصية.

فيما أشارت الدكتورة حنان صالح منسق المبادرات الرئاسية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، ومدير رعاية الأمومة والطفولة، أنه من المقرر أن تقدم السيارة يومياً بالمجان خدمات فحص الثدي للسيدات من سن ٣٥ للاكتشاف المبكر لسرطان الثدي خاصة في حال وجود تاريخ مرضى بسرطان الثدي في العائلة وذلك باستخدام جهاز الأشعة التلفزيونية (الماموجراف)، مع تواجد فنيي الأشعة المتخصصين على أن يتم تحويل الحالات الإيجابية إلى مستشفيات الإحالة لاستكمال الفحوصات اللازمة، بالإضافة إلى تنفيذ ندوات توعية للسيدات من سن ١٨ والتعريف بطرق الفحص الذاتي للثدي.

جاء ذلك في ضوء تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية لصحة المرأة ( ١٠٠ يوم صحة مرأة ) على مستوى محافظات الجمهورية.

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