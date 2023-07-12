الاتحاد الأوروبي يُشيد بالدور الإنساني للجنة الدولية للصليب الأحمر في ناجورنو قره باغ

أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، عن دعمه البالغ أنشطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بصفتها المنظمة الإنسانية الرئيسية الوحيدة المتواجدة في منطقة جنوب القوقاز ولا سيما ناجورنو قره باغ، مُشيرًا إلى أنها تقدم المساعدة الإنسانية الأساسية والحماية للمحتاجين، وفقًا لمبادئ الحياد والاستقلال والنزاهة.

وذكر الاتحاد الأوروبي، في بيان بثه عبر موقعه الرسمي، أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر ركزت عملها على طول ممر لاتشين بشكل حصري على توفير الاحتياجات الأساسية للسكان الأرمن في منطقة ناجورنو قره باغ وتقديم المساعدات الإنسانية التي هم في أمس الحاجة إليها.

كما شدد البيان على أن السلطات الأذرية يقع على عاتقها مسئولية ضمان قدرة اللجنة الدولية للصليب الأحمر على مواصلة عملياتها ومنع حدوث أزمة إنسانية محتملة.

وأعرب الاتحاد الأوروبي مجددا عن تأييده للدور الحاسم الذي تقوم به اللجنة الدولية للصليب الأحمر في المنطقة، مكررًا دعوته إلى أذربيجان بضرورة ضمان الحركة غير المقيدة للأشخاص والبضائع عبر ممر لاتشين.

يُذكر أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أصدرت في 21 ديسمبر الماضي حكما يطالب أذربيجان بإعادة فتح ممر لاتشين، من أجل المرضى والحالات الانسانية، بعد أن أغلقته السلطات الأذرية.

وحملت السلطات الأرمينية الجانب الأذري مسئولية تدهور الوضع الإنساني في ناجورنو قره باغ نتيجة لحصار أذربيجان لممر لاتشين.

