ads
الخميس 13 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

حاكم مصرف لبنان المركزي يخضع لجلسة تحقيق أمام قاضي التحقيق الأول ببيروت في قضايا تبييض أموال

حاكم مصرف لبنان المركزي
حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

خضع حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة إلى جلسة تحقيق في قضايا اختلاس وتبييض أموال وإثراء غير مشروع أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا وذلك بحضور وكيله القانوني ورئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر.

يأتي ذلك ضمن نظر البلاغات المقدمة ضده وضد شقيقه رجا سلامة ومساعدته ماريان الحويك والمقدمة من المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش.

وقرر قاضي التحقيق القاضي شربل أبو سمرا إخلاء سبيل حاكم المصرف المركزي واستدعاءه إلى جلسة أخى يوم الثلاثاء المقبل لاستكمال التحقيق.

مصرف لبنان المركزي بيروت رياض سلامة